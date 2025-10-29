МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лучше всего о жизни в российских прифронтовых регионах расскажут пацаны 10-12 лет, от их историй волосы встают дыбом, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.