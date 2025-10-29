Рейтинг@Mail.ru
От рассказов детей в прифронтовых регионах захватывает дух, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 29.10.2025
От рассказов детей в прифронтовых регионах захватывает дух, заявил Мирошник
Лучше всего о жизни в российских прифронтовых регионах расскажут пацаны 10-12 лет, от их историй волосы встают дыбом, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 29.10.2025
От рассказов детей в прифронтовых регионах захватывает дух, заявил Мирошник

Мирошник: лучше всего о жизни в прифронтовых регионах расскажут пацаны

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лучше всего о жизни в российских прифронтовых регионах расскажут пацаны 10-12 лет, от их историй волосы встают дыбом, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Когда приезжаешь в прифронтовые территории, самые разговорчивые, если у тебя получилось зацепить, это пацаны, которым 10-12 лет. Они самые главные эксперты, которые расскажут тебе все. Иногда от того, что они рассказывают, честно говоря, дух захватывает или волосы дыбом становятся", - сказал Мирошник агентству.
Зачастую эти дети пережили смерть своих близких, играют на детской площадке рядом с разрушенными - некогда жилыми домами, работающими школами, больницами, а их игрушками могут быть "какие-то осколки", рассказал посол.
Луганске выросло целое поколение людей, которые другой жизни не видело. Допустим, если человек пошел в первый класс в 2014-м году, то сейчас он уже первокурсник, полноценно состоявшийся человек. Но он никогда не видел мирной жизни, он привык к летящим дронам, различает по звуку летящий боеприпас", - заключил он.
Специальная военная операция на Украине
 
 
