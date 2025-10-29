Рейтинг@Mail.ru
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению бюджета - РИА Новости, 29.10.2025
11:08 29.10.2025
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению бюджета
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению бюджета
экономика
россия
антон силуанов
россия
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению бюджета

Правительство рассмотрит поправки ко второму чтению бюджета на следующей неделе

Табличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин России на этой неделе направит в кабмин поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, правительство рассмотрит их на следующей неделе, собщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
"Правительство их рассмотрит на следующей неделе. Но во всяком случае на этой неделе их направим в правительство", - сказал министр.
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
