Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению бюджета
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению бюджета - РИА Новости, 29.10.2025
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению бюджета
Минфин России на этой неделе направит в кабмин поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, правительство рассмотрит их на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:08:00+03:00
2025-10-29T11:08:00+03:00
2025-10-29T11:08:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению бюджета
