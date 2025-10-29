Рейтинг@Mail.ru
В ФАДН прокомментировали адаптационный курс для мигрантов
18:17 29.10.2025
В ФАДН прокомментировали адаптационный курс для мигрантов
В ФАДН прокомментировали адаптационный курс для мигрантов
В ФАДН прокомментировали адаптационный курс для мигрантов

ФАДН: от мигрантов для адаптации в РФ не требуют отказаться от своих традиций

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Адаптационные мероприятия, которые проводятся при координации Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), не включают требований отказа трудовых мигрантов от своих культуры и традиций, а помогают освоить правила пребывания в российском обществе, заявил замруководителя ведомства Станислав Бедкин.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению с 31 октября по 5 ноября Международного фестиваля "Народы России и СНГ".
"Мы не настаиваем на том, чтобы приезжающие к нам трудовые мигранты отказывались от своей культуры, отказывались от своих традиций, но мы хотели бы, чтобы они разделяли нормы, правила поведения, которые сложились в нашем обществе. И мы считаем, что роль государства в этом оказать содействие иностранным гражданам в получении сведений о том, как правильно себя вести, как не попасться на крючок радикальных террористических организаций, как соблюдать особенности пребывания в тех или иных национальных регионах", - сказал Бедкин.
В сентябре глава ФАДН Игорь Баринов сообщал РИА Новости, что свыше 19,5 тысячи трудовых мигрантов прошли через адаптационный курс в регионах России, который агентство разработало в 2024 году. Курс включает информацию о нормах миграционного, трудового, уголовного и административного законодательства РФ, правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе отправления религиозных обрядов.
