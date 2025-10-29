Посол МИД оценил идею строительства тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Идея тоннеля через Берингов пролив, разделяющий Россию и США, очевидно актуальна, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"Очевидна также актуальность новых идей отечественного бизнеса, в числе которых прокладка подводного транспортного тоннеля через Берингов пролив", - сказал собеседник.

Дипломат указал и на потенциал широкого задействования Северного морского пути, наземных мультимодальных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток".