Посол МИД оценил идею строительства тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Идея тоннеля через Берингов пролив, разделяющий Россию и США, очевидно актуальна, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Очевидна также актуальность новых идей отечественного бизнеса, в числе которых прокладка подводного транспортного тоннеля через Берингов пролив", - сказал собеседник.
Идея тоннеля между Россией и США обсуждается, заявил глава РФПИ
26 октября, 16:35
Дипломат указал и на потенциал широкого задействования Северного морского пути, наземных мультимодальных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток".
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.