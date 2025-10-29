Рейтинг@Mail.ru
Посол МИД оценил идею строительства тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 29.10.2025
08:10 29.10.2025
Посол МИД оценил идею строительства тоннеля между Россией и США
Посол МИД оценил идею строительства тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 29.10.2025
Посол МИД оценил идею строительства тоннеля между Россией и США
Идея тоннеля через Берингов пролив, разделяющий Россию и США, очевидно актуальна, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам... РИА Новости, 29.10.2025
россия
берингов пролив
аляска
кирилл дмитриев
большая двадцатка
российский фонд прямых инвестиций
россия, берингов пролив, аляска, кирилл дмитриев, большая двадцатка, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Берингов пролив, Аляска, Кирилл Дмитриев, Большая двадцатка, Российский фонд прямых инвестиций
Посол МИД оценил идею строительства тоннеля между Россией и США

Посол МИД Бердыев назвал идею строительства тоннеля между РФ и США актуальной

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Идея тоннеля через Берингов пролив, разделяющий Россию и США, очевидно актуальна, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Очевидна также актуальность новых идей отечественного бизнеса, в числе которых прокладка подводного транспортного тоннеля через Берингов пролив", - сказал собеседник.
Дипломат указал и на потенциал широкого задействования Северного морского пути, наземных мультимодальных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток".
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.
РоссияБерингов проливАляскаКирилл ДмитриевБольшая двадцаткаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
