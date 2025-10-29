Рейтинг@Mail.ru
Президент Мексики раскритиковала удары США по судам в Тихом океане - РИА Новости, 29.10.2025
03:26 29.10.2025
Президент Мексики раскритиковала удары США по судам в Тихом океане
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала удары США по судам в Тихом океане и Карибском море и поручила вызвать американского посла для разъяснений. РИА Новости, 29.10.2025
Президент Мексики раскритиковала удары США по судам в Тихом океане

Клаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала удары США по судам в Тихом океане и Карибском море и поручила вызвать американского посла для разъяснений.
"Это важно. Сегодня я изложила эту позицию министру ВМС и министру иностранных дел, чтобы эти вопросы рассматривались на совместной площадке, потому что, как вы знаете, мы хотим, чтобы соблюдались все международные договоры, и не согласны с тем, как происходят эти атаки. Поэтому я попросила, чтобы в рамках соглашения о безопасности, которое у нас есть с Соединёнными Штатами, был вызван посол и эта ситуация была рассмотрена отдельно", - сказала Шейнбаум.
Кадры ударов США по судам наркокартелей в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
Вчера, 16:58
Ранее министр войны США Пит Хегсет сообщил, что американские вооруженные силы нанесли три точечных удара по судам, задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана, в результате чего были ликвидированы 14 человек, ещё один выжил и был передан мексиканским властям. По словам Хегсета, операции проходили в международных водах и направлены против "признанных террористических организаций, занимающихся наркоторговлей".
Военно-морской флот Мексики сообщил во вторник, что по запросу США проводит поисково-спасательную операцию в Тихом океане на расстоянии более 400 морских миль к юго-западу от Акапулько с участием океанского патрульного корабля и самолета морского патрулирования. Объявление прозвучало после того, как Вашингтон нанес новые удары в этой акватории.
В последние недели Вашингтон неоднократно применял вооружённые силы против катеров в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали осуждение со стороны ряда стран региона, включая Венесуэлу и Колумбию, заявивших о нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Мексика и США согласовали программу приграничной безопасности
3 сентября, 23:25
 
