Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии - РИА Новости, 29.10.2025
23:05 29.10.2025 (обновлено: 23:06 29.10.2025)
Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии
в мире
бельгия
россия
дмитрий медведев
владимир путин
в мире, бельгия, россия, дмитрий медведев, владимир путин
В мире, Бельгия, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил пользователю соцсети X на предложение использовать Бельгию в качестве тестовой площадки для "Посейдона", заметив, что тогда Бельгия может исчезнуть.
РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил ранее президент РФ Владимир Путин. Медведев заявил, что "Посейдон" может в полном смысле рассматриваться как "оружие Судного дня".
"Мне кажется, нужно больше испытаний… Используя Бельгию в качестве испытательного полигона", - написал под публикацией Медведева о "Посейдоне" пользователь X под ником SelfMade.

"Тогда Бельгия исчезнет", - отреагировал Медведев.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Адмирал Попов оценил возможные последствия применения "Посейдона"
В миреБельгияРоссияДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
