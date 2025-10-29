Основательницу Meduza* объявили в международный розыск

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основательница Meduza* (включен в реестр иноагентов в РФ) Галина Тимченко** (признана иноагентом), обвиняемая в организации деятельности нежелательной организации, объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.

"Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Тимченко** заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.