Основательницу Meduza* объявили в международный розыск - РИА Новости, 29.10.2025
12:02 29.10.2025 (обновлено: 12:03 29.10.2025)
Основательницу Meduza* объявили в международный розыск
Основательницу Meduza* объявили в международный розыск
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Основательницу Meduza* объявили в международный розыск

Основательницу Meduza Тимченко объявили в международный розыск

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк Галина Тимченко**
 Галина Тимченко** - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Галина Тимченко**. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основательница Meduza* (включен в реестр иноагентов в РФ) Галина Тимченко** (признана иноагентом), обвиняемая в организации деятельности нежелательной организации, объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
"Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Тимченко** заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
