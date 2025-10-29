https://ria.ru/20251029/mask-2051561494.html
Отец Маска восхитился красотой россиянок
Отец Маска восхитился красотой россиянок - РИА Новости, 29.10.2025
Отец Маска восхитился красотой россиянок
Женщинам других стран следует учиться у россиянок, как ухаживать за собой, считает отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
2025-10-29T16:51:00+03:00
2025-10-29T16:51:00+03:00
2025-10-29T16:52:00+03:00
россия
эррол маск
илон маск
россия
россия, эррол маск, илон маск
Россия, Эррол Маск, Илон Маск
Отец Маска восхитился красотой россиянок
Эррол Маск заявил, что женщинам других стран следует учиться у россиянок
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Женщинам других стран следует учиться у россиянок, как ухаживать за собой, считает отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
"Научите женщин в других странах ухаживать за собой так же, как это делают в России", - сказал он, выступая в московском офисе IT-компании Ivideon.
Помимо этого, по итогам поездки по России Эррол Маск
отметил чистоту российских городов.
"Пусть люди приезжают и смотрят сами, как они должны жить", - подчеркнул он.