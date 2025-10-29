Отец Маска восхитился красотой россиянок

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Женщинам других стран следует учиться у россиянок, как ухаживать за собой, считает отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

"Научите женщин в других странах ухаживать за собой так же, как это делают в России", - сказал он, выступая в московском офисе IT-компании Ivideon.