Отец Маска восхитился красотой россиянок
16:51 29.10.2025
Отец Маска восхитился красотой россиянок
Женщинам других стран следует учиться у россиянок, как ухаживать за собой, считает отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. РИА Новости, 29.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e0e3c5fec1fc3b2cef1c786489018d.jpg
россия, эррол маск, илон маск
Россия, Эррол Маск, Илон Маск
Отец Маска восхитился красотой россиянок

Эррол Маск заявил, что женщинам других стран следует учиться у россиянок

Отец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Женщинам других стран следует учиться у россиянок, как ухаживать за собой, считает отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
"Научите женщин в других странах ухаживать за собой так же, как это делают в России", - сказал он, выступая в московском офисе IT-компании Ivideon.
Помимо этого, по итогам поездки по России Эррол Маск отметил чистоту российских городов.
"Пусть люди приезжают и смотрят сами, как они должны жить", - подчеркнул он.
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск на матче регулярного чемпионата КХЛ между Ак Барсом и Адмиралом в Казани
Отец Илона Маска посетил матч КХЛ
25 октября, 17:59
 
Россия Эррол Маск Илон Маск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
