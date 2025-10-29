Слова Путина о правде впечатлили отца Маска

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что его впечатлили слова президента России Владимира Путина, назвавшего голос правды высокоточным межконтинентальным оружием.
Российский лидер 17 октября на мероприятии по случаю 20-летия телеканала RT назвал голос правды секретным стратегическим высокоточным межконтинентальным оружием.
"Я был очень впечатлен. Я слушал, как Путин говорит понятно, доступно и разумно. В Большом театре он сказал, что лучшее межконтинентальное оружие - это правда. Я подумал, что сам хотел бы использовать эту фразу в будущем", - сказал Маск старший в ходе выступления в московском офисе IT-компании Ivideon.
Бизнесмен также подчеркнул, что разногласия между Россией и странами Запада вызывают у него сожаление.
