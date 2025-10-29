Рейтинг@Mail.ru
Слова Путина о правде впечатлили отца Маска - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/mask-2051547449.html
Слова Путина о правде впечатлили отца Маска
Слова Путина о правде впечатлили отца Маска - РИА Новости, 29.10.2025
Слова Путина о правде впечатлили отца Маска
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что его впечатлили слова президента России Владимира Путина, назвавшего голос правды... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:17:00+03:00
2025-10-29T16:17:00+03:00
в мире
россия
эррол маск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:231:3064:1954_1920x0_80_0_0_986c6be78eb2bfc92e7062c8d9ee9992.jpg
https://ria.ru/20251018/moskva-2049042888.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e0e3c5fec1fc3b2cef1c786489018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эррол маск, владимир путин
В мире, Россия, Эррол Маск, Владимир Путин
Слова Путина о правде впечатлили отца Маска

Слова Путина о правде как о высокоточном оружии впечатлили отца Маска

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что его впечатлили слова президента России Владимира Путина, назвавшего голос правды высокоточным межконтинентальным оружием.
Российский лидер 17 октября на мероприятии по случаю 20-летия телеканала RT назвал голос правды секретным стратегическим высокоточным межконтинентальным оружием.
«
"Я был очень впечатлен. Я слушал, как Путин говорит понятно, доступно и разумно. В Большом театре он сказал, что лучшее межконтинентальное оружие - это правда. Я подумал, что сам хотел бы использовать эту фразу в будущем", - сказал Маск старший в ходе выступления в московском офисе IT-компании Ivideon.
Бизнесмен также подчеркнул, что разногласия между Россией и странами Запада вызывают у него сожаление.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
18 октября, 07:45
 
В миреРоссияЭррол МаскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала