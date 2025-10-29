https://ria.ru/20251029/martsinkiv-2051438562.html
Мэр Ивано-Франковска признался, что исповедует бандеровскую идеологию - РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив признался, что исповедует бандеровскую идеологию.
"Могу назвать себя бандеровцем и исповедую эту идеологию", - сказал Марцинкив в интервью изданию "Украинские новости", отвечая на вопрос, является ли он сторонником украинской крайне националистической идеологии.
По словам мэра, дядя его матери работал в службе безопасности "Организации украинских националистов"* (ОУН*), погиб в 1946 году. А дед Марцинкива, по его словам, служил в украинской дивизии СС "Галичина".
Степан Бандера возглавлял ОУН*, был одним из инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). Входившие в эти организации боевики действовали против советских войск и сотрудничали с гитлеровцами. Президент России Владимир Путин
отмечал, что Бандера виновен в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убиты были и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России террористические организации.