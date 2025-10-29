Мэр Ивано-Франковска признался, что исповедует бандеровскую идеологию

"Могу назвать себя бандеровцем и исповедую эту идеологию", - сказал Марцинкив в интервью изданию "Украинские новости", отвечая на вопрос, является ли он сторонником украинской крайне националистической идеологии.

По словам мэра, дядя его матери работал в службе безопасности "Организации украинских националистов"* (ОУН*), погиб в 1946 году. А дед Марцинкива, по его словам, служил в украинской дивизии СС "Галичина".