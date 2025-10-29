Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков

https://ria.ru/20251029/marshrut-2051497455.html
ТРАБЗОН, 29 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, заявил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона
в Сочи
был запланирован на вечер среды, но в итоге его перенесли на неделю из-за надвигающегося шторма.
"Безусловно, паром застрахован от всех рисков, это обычная процедура, иначе судно не смогло бы заходить в порты как Турции
, так и России
. В обновление судна вложили 3 миллиона долларов, такими деньгами рисковать нельзя", - рассказал Чакыр.
Время парома в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.
Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами.
Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge, однако в итоге планы не осуществились.