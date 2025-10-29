Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков

ТРАБЗОН, 29 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, заявил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона Сочи был запланирован на вечер среды, но в итоге его перенесли на неделю из-за надвигающегося шторма.

"Безусловно, паром застрахован от всех рисков, это обычная процедура, иначе судно не смогло бы заходить в порты как Турции , так и России . В обновление судна вложили 3 миллиона долларов, такими деньгами рисковать нельзя", - рассказал Чакыр.

Время парома в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.

Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами.