Рейтинг@Mail.ru
Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/marshrut-2051497455.html
Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков
Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков - РИА Новости, 29.10.2025
Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков
Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, заявил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:32:00+03:00
2025-10-29T14:32:00+03:00
трабзон (провинция)
сочи
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786944188_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_6dc5c3419f65c5d17046eccac40c1dd4.jpg
https://ria.ru/20251029/trabzon-2051466197.html
https://ria.ru/20251029/stoimost-2051383801.html
трабзон (провинция)
сочи
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786944188_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_926eb0404d0a6f59e5fecddb1c1a6c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
трабзон (провинция), сочи, турция
Трабзон (провинция), Сочи, Турция
Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков

Чакыр: паром Seabridge, который будет ходить из Трабзона в Сочи, застрахован

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМорской вокзал Сочи
Морской вокзал Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Морской вокзал Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТРАБЗОН, 29 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, заявил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи был запланирован на вечер среды, но в итоге его перенесли на неделю из-за надвигающегося шторма.
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Рейс парома из Трабзона в Сочи перенесли на 5 ноября
Вчера, 13:07
"Безусловно, паром застрахован от всех рисков, это обычная процедура, иначе судно не смогло бы заходить в порты как Турции, так и России. В обновление судна вложили 3 миллиона долларов, такими деньгами рисковать нельзя", - рассказал Чакыр.
Время парома в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.
Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами.
Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge, однако в итоге планы не осуществились.
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон
Вчера, 09:28
 
Трабзон (провинция)СочиТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала