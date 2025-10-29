На маркетплейсах выявили миллионы нарушений по части маркировки

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около 25 миллионов нарушений по части маркировки обнаружено при продаже одежды и текстиля на маркетплейсах за девять месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак".

"За 9 месяцев 2025 года система маркировки "Честный знак" зафиксировала порядка 25 миллионов нарушений при продаже товаров легкой промышленности на онлайн-площадках", - сказали в ЦРПТ.

На втором месте - молочная продукция, где было обнаружено 12,4 миллиона нарушений, а на третьем месте - обувь с 7 миллионами нарушений. Еще 6,2 миллиона нарушений было обнаружено в категории "бутилированная вода", а в категории "парфюмерия" - почти 700 тысяч нарушений. "Это наиболее чувствительные сегменты - товары, которые люди используют ежедневно", - отметили в ЦРПТ.

При этом общий показатель нарушений по части маркировки, зарегистрированных за первые девять месяцев 2025 года, на 30% ниже, чем годом ранее.