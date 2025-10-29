Рейтинг@Mail.ru
На маркетплейсах выявили миллионы нарушений по части маркировки - РИА Новости, 29.10.2025
03:50 29.10.2025
На маркетплейсах выявили миллионы нарушений по части маркировки
На маркетплейсах выявили миллионы нарушений по части маркировки - РИА Новости, 29.10.2025
На маркетплейсах выявили миллионы нарушений по части маркировки
Около 25 миллионов нарушений по части маркировки обнаружено при продаже одежды и текстиля на маркетплейсах за девять месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:50:00+03:00
2025-10-29T03:50:00+03:00
На маркетплейсах выявили миллионы нарушений по части маркировки

© РИА Новости / Максим Богодвид
Склад маркетплейса
Склад маркетплейса. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Около 25 миллионов нарушений по части маркировки обнаружено при продаже одежды и текстиля на маркетплейсах за девять месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак".
"За 9 месяцев 2025 года система маркировки "Честный знак" зафиксировала порядка 25 миллионов нарушений при продаже товаров легкой промышленности на онлайн-площадках", - сказали в ЦРПТ.
На втором месте - молочная продукция, где было обнаружено 12,4 миллиона нарушений, а на третьем месте - обувь с 7 миллионами нарушений. Еще 6,2 миллиона нарушений было обнаружено в категории "бутилированная вода", а в категории "парфюмерия" - почти 700 тысяч нарушений. "Это наиболее чувствительные сегменты - товары, которые люди используют ежедневно", - отметили в ЦРПТ.
При этом общий показатель нарушений по части маркировки, зарегистрированных за первые девять месяцев 2025 года, на 30% ниже, чем годом ранее.
"За 2024–2025 годы маркетплейсам передано около 4 тысяч обращений покупателей. В 70% случаев площадки урегулировали вопросы с продавцами, в остальных применили штрафы или заблокировали карточки товаров", - рассказали в ЦРПТ.
