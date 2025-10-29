Рейтинг@Mail.ru
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 29.10.2025 (обновлено: 21:07 29.10.2025)
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали - РИА Новости, 29.10.2025
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
Командир бригады ВСУ отправлял военнослужащих на штурм, а сам в это время пил шампанское, находясь в безопасности, рассказали РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 29.10.2025
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали

Командир бригады ВСУ пил шампанское во Львове, отправляя личный состав на штурм

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Командир бригады ВСУ отправлял военнослужащих на штурм, а сам в это время пил шампанское, находясь в безопасности, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комбриг 157-й бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович, бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в "мясных штурмах" в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове", — заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что недавно российские военные разбили подразделения этой бригады в районе села Тихое в Харьковской области. Группировка "Север" освободила этот населенный пункт 17 октября.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Киевской области женщина ударила полицейского палкой в ходе мобилизации
