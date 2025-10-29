https://ria.ru/20251029/lvov-2051646160.html
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали - РИА Новости, 29.10.2025
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
Командир бригады ВСУ отправлял военнослужащих на штурм, а сам в это время пил шампанское, находясь в безопасности, рассказали РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 29.10.2025
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
Командир бригады ВСУ пил шампанское во Львове, отправляя личный состав на штурм