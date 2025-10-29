Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину, сообщила в среду прокурор Парижа Лор Бекко.

"Оба подозреваемых (в ограблении Лувра - ред.) частично признали вину за участие в ограблении музея", - сказала она на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал BFMTV.

Правоохранители предъявили обоим подозреваемым официальные обвинения в организованном ограблении и участии в преступном сговоре, добавила прокурор. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф за организованное ограбление и 10 лет за участие в преступном сговоре. Сторона обвинения, по ее словам, подала ходатайство об их предварительном заключении. Один из задержанных является фигурантом еще одного дела о воровстве, уточнила Бекко.

Кроме того, в настоящий момент нет никаких оснований утверждать, что у преступников был сообщник в рядах работников музея, сказала она. Прокурор не исключила, что в преступлении могут быть замешаны более четырех человек, как предполагалось изначально.

Помимо этого, прокурор заявила, что украденные из музея драгоценности по-прежнему не найдены. Расследование ограбления, по ее словам, продолжается.

Бекко отдельно упомянула вопрос реставрации короны императрицы Евгении де Монтихо, которую преступникам не удалось забрать с собой. По словам прокурора, восстановить ее будет сложно.

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.

В минувшее воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых благодаря анализу частиц ДНК, обнаруженных на оставленных ими предметах. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Ранее телеканал BFMTV передавал, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. В настоящий момент французские правоохранители допрашивают обоих подозреваемых. Поиски украденных драгоценностей и остальных участников ограбления продолжаются.