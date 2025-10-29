Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко одобрил поправки к соглашению с Россией о свободе передвижения - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 29.10.2025 (обновлено: 10:31 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/lukashenko-2051347043.html
Лукашенко одобрил поправки к соглашению с Россией о свободе передвижения
Лукашенко одобрил поправки к соглашению с Россией о свободе передвижения - РИА Новости, 29.10.2025
Лукашенко одобрил поправки к соглашению с Россией о свободе передвижения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект поправок в соглашение с Россией о равных правах граждан на свободу передвижения, говорится в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T00:46:00+03:00
2025-10-29T10:31:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350088_47:84:624:408_1920x0_80_0_0_83c47fe98e3624158c835b9116c24ba2.jpg
https://ria.ru/20251028/rossiya-2051115061.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350088_93:90:574:450_1920x0_80_0_0_6b4fac15707f4420e8ad6b4d2bc58788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко одобрил поправки к соглашению с Россией о свободе передвижения

Лукашенко поручил МВД подписать поправки в договор с Россией о равных правах

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект поправок в соглашение с Россией о равных правах граждан на свободу передвижения, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
«
"Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства от 24 января 2006 года в качестве основы для проведения переговоров", — подчеркивается в документе.
Кроме того, президент республики уполномочил МВД Белоруссии:
  • на проведение переговоров по проекту протокола;
  • при необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера;
  • подписать протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада
Вчера, 10:54
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала