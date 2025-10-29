Лукашенко одобрил поправки к соглашению с Россией о свободе передвижения

МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект поправок в соглашение с Россией о равных правах граждан на свободу передвижения, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
«
"Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства от 24 января 2006 года в качестве основы для проведения переговоров", — подчеркивается в документе.
Кроме того, президент республики уполномочил МВД Белоруссии:
- на проведение переговоров по проекту протокола;
- при необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера;
- подписать протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.