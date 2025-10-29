https://ria.ru/20251029/lotereya-2051377302.html
Прораб из Москвы отметил в лотерейных билетах дату рождения и выиграл
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прораб из Москвы Ровшан Мусаев отметил в трех лотерейных билетах даты рождения, и все они оказались выигрышными, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"В 335911-м тираже лотереи "Рапидо Про" был разыгран суперприз — 36 505 172 рубля. Победителем стал житель Москвы
Ровшан Мусаев. При оформлении выигрыша он поделился деталями счастливого для себя дня и рассказал, что при выборе комбинации чисел в билете отмечал свою дату рождения и даты рождений близких", — рассказали в компании.
Сам победитель пояснил, что уже несколько лет отмечал в лотерейных билетах одни и те же числа и верил, что когда-то они принесут крупный выигрыш.
"Я был совсем без настроения в тот день, вышел на улицу и купил три билета "Рапидо Про" в мобильном приложении", — признался он.
Но все три билета выиграли: один — сто тысяч, второй — 17 тысяч, а третий — более 36 миллионов рублей.
Куда потратить деньги, Мусаев пока не решил. Он отметил, что мечта выиграть по-крупному исполнилась, а деньги, по его словам, "сразу найдут нужный путь".