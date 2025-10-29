Суд назначил лечение женщине из Канска, зарубившей детей топором

КРАСНОЯРСК, 29 окт – РИА Новости. Суд в Красноярском крае назначил принудительное лечение матери из Канска, зарубившей топором троих своих детей, сообщает региональный главк СК РФ.
"По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство… Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела было завершено в сентябре. По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство. В региональном СК сообщали, что это лишало ее в момент совершения убийства способности осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Трагедия произошла в апреле 2025 года в красноярском городе Канск. В частном доме на улице Герцена были найдены тела троих детей - четырехлетней девочки, мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.
В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать - домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора. Женщине грозит до 20 лет колонии.
Расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики продолжается. В отношении отца расследование закончено в конце октября. Следствие также выяснило, что истязаниям также подвергалась супруга мужчины и еще один сын восьми лет, погибший от рук матери. Мужчина признал вину в совершении преступления и содержится под стражей.