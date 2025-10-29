Соцфонд рассказал, как выдворенным из Латвии пенсионерам вернуть пенсии

«

"Российским пенсионерам, которые проживали на территории Латвии, независимо от наличия гражданства РФ, при возвращении в Россию для продолжения выплаты пенсии можно обратиться в любой территориальный орган Социального фонда. Требуется подать заявление о доставке пенсии, указав счет, открытый в российском банке", - сказали в Соцфонде.