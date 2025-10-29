Соцфонд рассказал, как выдворенным из Латвии пенсионерам вернуть пенсии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пенсионеры, которых выдворили из Латвии, могут подать заявление в Социальный фонд для продолжения получения российской пенсии, сообщили РИА Новости в Соцфонде России.
"Российским пенсионерам, которые проживали на территории Латвии, независимо от наличия гражданства РФ, при возвращении в Россию для продолжения выплаты пенсии можно обратиться в любой территориальный орган Социального фонда. Требуется подать заявление о доставке пенсии, указав счет, открытый в российском банке", - сказали в Соцфонде.
Отмечается, что люди с гражданством Российской Федерации могут подать такое заявление через портал госуслуг.
Один из выдворенных властями Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко ранее рассказал РИА Новости, что из-за блокировки латвийскими властями его российской пенсии вынужден был потратить все деньги, которые копил на лечение зубов, на еду.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
