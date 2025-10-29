Кустурица станет почетным президентом Сербского клуба МГУ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица дал свое согласие стать почетным президентом Сербского клуба факультета Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Встречу открыла декан факультета, профессор Елена Вячеславовна Халипова. Она сообщила, что Эмир Кустурица дал согласие быть почётным президентом Сербского клуба нашего факультета и мастером для наших студентов-продюсеров, специализирующихся в области кино", - говорится в сообщении.
Встреча состоялась в понедельник. В рамках встречи режиссёр сообщил, что скоро начнёт снимать три фильма по произведениям русских писателей, среди которых повесть Валентина Распутина "Последний срок", роман "Лавр" Евгения Водолазкина и роман Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".
"Эмир Кустурица – это легенда не только Балкан, а мирового кинематографа. Он – голос души. С Сербией мы исторически связаны давно и глубоко. Сегодня мы братья по духовной жизни. Это особое богатство", - подчеркнул научный руководитель факультета, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, профессор Михаил Швыдкой.
