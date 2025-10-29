Рейтинг@Mail.ru
Кустурица станет почетным президентом Сербского клуба МГУ
29.10.2025
Кустурица станет почетным президентом Сербского клуба МГУ
Сербский режиссер Эмир Кустурица дал свое согласие стать почетным президентом Сербского клуба факультета Высшая школа культурной политики и управления в... РИА Новости, 29.10.2025
сербия
россия
эмир кустурица
валентин распутин
евгений водолазкин
мгу имени м. в. ломоносова
сербия, россия, эмир кустурица, валентин распутин, евгений водолазкин, мгу имени м. в. ломоносова
Сербия, Россия, Эмир Кустурица, Валентин Распутин, Евгений Водолазкин, МГУ имени М. В. Ломоносова
Кустурица станет почетным президентом Сербского клуба МГУ

Эмир Кустурица согласился стать почетным президентом Сербского клуба МГУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица дал свое согласие стать почетным президентом Сербского клуба факультета Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Встречу открыла декан факультета, профессор Елена Вячеславовна Халипова. Она сообщила, что Эмир Кустурица дал согласие быть почётным президентом Сербского клуба нашего факультета и мастером для наших студентов-продюсеров, специализирующихся в области кино", - говорится в сообщении.
Встреча состоялась в понедельник. В рамках встречи режиссёр сообщил, что скоро начнёт снимать три фильма по произведениям русских писателей, среди которых повесть Валентина Распутина "Последний срок", роман "Лавр" Евгения Водолазкина и роман Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".
"Эмир Кустурица – это легенда не только Балкан, а мирового кинематографа. Он – голос души. С Сербией мы исторически связаны давно и глубоко. Сегодня мы братья по духовной жизни. Это особое богатство", - подчеркнул научный руководитель факультета, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, профессор Михаил Швыдкой.
Сербский режиссер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Кустурице вручили награду "Великий мастер мирового кино" в Москве
СербияРоссияЭмир КустурицаВалентин РаспутинЕвгений ВодолазкинМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
