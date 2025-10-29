Хинштейн назвал Медведева в большей степени курянином, чем он сам

КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что во время визита в Курск зампреда Совбеза РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева назвал его в большей степени курянином, чем он сам.
Медведев во вторник посетил Курскую область, где пообщался с волонтерами лагеря "Курский рубеж".
"На прощание пошутил, что зампредседателя Совета безопасности РФ больше курянин, чем губернатор Курской области. Дмитрий Анатольевич на это ответил, что мы оба по праву можем считаться курянами: главное — это желание делать Курский край лучше, любить его и восхищаться той историей, которая происходила и происходит на этой земле", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что малая родина Медведева — село Мансурово Советского района Курской области, где родились его отец и дед. "Он много рассказывал про своих родных и сказал, что сожалеет, что впервые приехал сюда, только когда стал президентом России (Медведев был президентом РФ в 2008-2012 гг - ред.)", - добавил губернатор.