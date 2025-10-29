Хинштейн назвал Медведева в большей степени курянином, чем он сам

КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что во время визита в Курск зампреда Совбеза РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева назвал его в большей степени курянином, чем он сам.