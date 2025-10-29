На Кубани арестовали водителя, который наехал на людей из-за конфликта

КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Водитель, который в воскресенье наехал на людей из-за конфликта у ночного клуба в станице Кубани, арестован, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следствие заявляло, что характер и степень общественной опасности совершенного деяния не позволяют избрать в отношении фигуранта более мягкую меру пресечения без изоляции его от общества, отметили в пресс-службе.