На Кубани арестовали водителя, который наехал на людей из-за конфликта
19:02 29.10.2025
На Кубани арестовали водителя, который наехал на людей из-за конфликта
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Водитель, который в воскресенье наехал на людей из-за конфликта у ночного клуба в станице Кубани, арестован, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В региональном главке МВД 26 октября сообщили, что у ночного клуба в станице Ленинградской 22-летний местный житель в состоянии опьянения сел за руль "Нивы", врезался в легковушку, а после наехал на двух молодых людей 24 и 20 лет. Одного из пострадавших увезли в больницу. Конфликт, как сообщали местные СМИ, произошел между толпой людей в состоянии опьянения. Именно тогда, как утверждается, один из конфликтующих сел за руль. СУСК по Краснодарскому краю сообщило, что ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц,
"Ленинградским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц - ред.)… Рассмотрев материалы дела, суд ходатайство удовлетворил, поместив обвиняемого под стражу на 2 месяца до 26 декабря 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Следствие заявляло, что характер и степень общественной опасности совершенного деяния не позволяют избрать в отношении фигуранта более мягкую меру пресечения без изоляции его от общества, отметили в пресс-службе.
