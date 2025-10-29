Рейтинг@Mail.ru
На Кубе более 735 тысяч человек эвакуировали из-за урагана "Мелисса"
29.10.2025
На Кубе более 735 тысяч человек эвакуировали из-за урагана "Мелисса"
На Кубе более 735 тысяч человек эвакуировали из-за урагана "Мелисса"
Более 735 тысяч человек были эвакуированы на Кубе на фоне приближения к острову урагана "Мелисса", сообщил президент страны Мигель Диас-Канель. РИА Новости, 29.10.2025
На Кубе более 735 тысяч человек эвакуировали из-за урагана "Мелисса"

На Кубе из-за приближения урагана "Мелисса" эвакуировали более 735 тысяч человек

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 735 тысяч человек были эвакуированы на Кубе на фоне приближения к острову урагана "Мелисса", сообщил президент страны Мигель Диас-Канель.
"Мы только что уточнили в провинциях меры, принятые в связи с прохождением урагана "Мелисса". Более 735 тысяч человек эвакуированы, и работы всё ещё продолжаются", - написал президент в соцсети X, отметив, что предстоящая ночь на Кубе будет очень тяжелой.
Последствия урагана Мелисса в Кингстоне. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Среди пострадавших во время урагана "Мелисса" на Ямайке россиян нет
08:43
Ураган "Мелисса", ранее ослабший до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, вновь усилился до четвертой категории по мере приближения к Кубе, сообщил в среду Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Позже NHC сообщил, что "Мелисса" обрушилась на побережье Кубы - на провинцию Сантьяго-де-Куба. Максимальная скорость ветра при этом составляла около 195 километров в час.
Ранее посольство России на Кубе предупредило российских туристов о формирующемся в Карибском море тропическом шторме "Мелисса", который может усилиться до урагана и пройти над восточными регионами острова в середине текущей недели.
Последствия урагана Мелисса в Роки-Пойнт, Ямайка. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ураган "Мелисса" усилился до четвертой категории
07:38
 
