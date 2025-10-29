Рейтинг@Mail.ru
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма - РИА Новости, 29.10.2025
07:11 29.10.2025 (обновлено: 07:29 29.10.2025)
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма - РИА Новости, 29.10.2025
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма
Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает информацию о жителях Крыма, а также пытается вербовать людей из... РИА Новости, 29.10.2025
россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма

KillNet: "Крымско-татарский ресурсный центр" пытается вербовать россиян

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает информацию о жителях Крыма, а также пытается вербовать людей из других регионов России, сообщили РИА Новости в группировке KillNet, получившей доступ к данным организации.
"В скаченной информации есть множество данных жителей Крыма после переписки с ними центра, также упоминается ряд людей, которых они планировали присоединить к себе в рамках дестабилизационной деятельности", - сказал собеседник агентства.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости о получении доступа к данным "Крымско-татарского ресурсного центра"* и личной странице супруги участника запрещенного "меджлиса крымско-татарского народа" Эскендера Бариева.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Крымско-татарский ресурсный центр"* готовил провокацию с листовками
© 2025 МИА «Россия сегодня»
