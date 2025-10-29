"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает информацию о жителях Крыма, а также пытается вербовать людей из других регионов России, сообщили РИА Новости в группировке KillNet, получившей доступ к данным организации.