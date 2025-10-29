https://ria.ru/20251029/krym-2051372212.html
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма - РИА Новости, 29.10.2025
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма
Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает информацию о жителях Крыма, а также пытается вербовать людей из... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:11:00+03:00
2025-10-29T07:11:00+03:00
2025-10-29T07:29:00+03:00
россия
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
https://ria.ru/20251029/provokatsiya-2051356250.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
"Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает данные о жителях Крыма
KillNet: "Крымско-татарский ресурсный центр" пытается вербовать россиян
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Признанный в России нежелательной организацией "Крымско-татарский ресурсный центр"* собирает информацию о жителях Крыма, а также пытается вербовать людей из других регионов России, сообщили РИА Новости в группировке KillNet, получившей доступ к данным организации.
"В скаченной информации есть множество данных жителей Крыма
после переписки с ними центра, также упоминается ряд людей, которых они планировали присоединить к себе в рамках дестабилизационной деятельности", - сказал собеседник агентства.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости о получении доступа к данным "Крымско-татарского ресурсного центра"* и личной странице супруги участника запрещенного "меджлиса крымско-татарского народа" Эскендера Бариева.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.