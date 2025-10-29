Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали рост военного присутствия США в Венесуэле - РИА Новости, 29.10.2025
12:00 29.10.2025 (обновлено: 12:20 29.10.2025)
В Кремле прокомментировали рост военного присутствия США в Венесуэле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о росте военного присутствия США возле Венесуэлы, заявил, что все должно идти в соответствии с... РИА Новости, 29.10.2025
в мире, венесуэла, сша, россия, дмитрий песков
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали рост военного присутствия США в Венесуэле

Песков призвал соблюдать международное право в отношении Венесуэлы

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о росте военного присутствия США возле Венесуэлы, заявил, что все должно идти в соответствии с международным правом.
"В любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно идти в соответствии с духом и буквой международного права", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, что предпримет Москва в случае начала США военной операции в Венесуэле.
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
Президент США Дональд Трампа ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Трамп планирует войну в Венесуэле, заявила конгрессвуман
