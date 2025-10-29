Рейтинг@Mail.ru
Кремль приветствует шаги по решению конфликта на Корейском полуострове - РИА Новости, 29.10.2025
11:58 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/kreml-2051430141.html
Кремль приветствует шаги по решению конфликта на Корейском полуострове
Кремль готов приветствовать любые шаги в направлении урегулирования конфликта между КНДР и Южной Кореей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
в мире, кндр (северная корея), южная корея, россия, дмитрий песков, дональд трамп, ли чжэ мен
Кремль приветствует шаги по решению конфликта на Корейском полуострове

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль готов приветствовать любые шаги в направлении урегулирования конфликта между КНДР и Южной Кореей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу заявил, что будет работать совместно с КНДР, чтобы разрешить проблему Корейского полуострова.
"Мы готовы приветствовать любые шаги в этом направлении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают перспективы завершения этого конфликта.
Заголовок открываемого материала