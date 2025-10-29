https://ria.ru/20251029/kreml-2051430141.html
Кремль приветствует шаги по решению конфликта на Корейском полуострове
Кремль приветствует шаги по решению конфликта на Корейском полуострове - РИА Новости, 29.10.2025
Кремль приветствует шаги по решению конфликта на Корейском полуострове
Кремль готов приветствовать любые шаги в направлении урегулирования конфликта между КНДР и Южной Кореей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:58:00+03:00
2025-10-29T11:58:00+03:00
2025-10-29T11:58:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
россия
дмитрий песков
дональд трамп
ли чжэ мен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
https://ria.ru/20251027/lavrov-2050992279.html
кндр (северная корея)
южная корея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, россия, дмитрий песков, дональд трамп, ли чжэ мен
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен
Кремль приветствует шаги по решению конфликта на Корейском полуострове
Кремль приветствует шаги в урегулировании конфликта между КНДР и Южной Кореей