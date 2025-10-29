Российские космонавты завершили второй выход в открытый космос

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили свой второй выход в открытый космос, за бортом Международной космической станции (МКС) они провели почти 7 часов, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос".
Люк модуля "Поиск" был открыт в 17.18 мск. Общая продолжительность работы в открытом космосе составила 6 часов 54 минуты.
Первым делом космонавты выполнили основную задачу внекорабельной деятельности – установили импульсный плазменный инжектор для эксперимента "Импульс" на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". После этого Рыжиков с Зубрицким перешли к дополнительным заданиям. Так, они очистили иллюминатор "Науки" и заменили на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников. Аппаратуру для этого эксперимента они установили во время их предыдущего выхода в открытый космос 16 октября.
Как рассказал ведущий инженер Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Максим Зайцев, в работе "Экрана-М" были обнаружены небольшие недочёты, поэтому космонавтам пришлось потратить какое-то время, чтобы их парировать, но Рыжиков с Зубрицким благополучно справились с задачей.
"Роскосмос" во время выхода сообщил, что идеальные структуры кристаллов были выращены в открытом космосе впервые в истории. Эксперимент необходим для создания сверхчистых пленок арсенида галлия - ключевого материала для производства солнечных батарей и микроэлектроники.
Также космонавты перенесли внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.
Это был уже третий выход в карьере Рыжикова, который совершает свой третий полёт на МКС, и второй у Зубрицкого, который попал в космос впервые.
