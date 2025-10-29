Рейтинг@Mail.ru
Наука
 
00:40 29.10.2025
Российские космонавты завершили второй выход в открытый космос
Российские космонавты завершили второй выход в открытый космос
2025-10-29T00:40:00+03:00
2025-10-29T00:40:00+03:00
наука
роскосмос
ркк "энергия"
наука
космос
космос
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Российские космонавты завершили второй выход в открытый космос

Рыжиков и Зубрицкий забрали первые выращенные в открытом космосе кристаллы

© Фото : Роскосмос
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили свой второй выход в открытый космос, за бортом Международной космической станции (МКС) они провели почти 7 часов, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос".
Люк модуля "Поиск" был открыт в 17.18 мск. Общая продолжительность работы в открытом космосе составила 6 часов 54 минуты.
МКС - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Потомки мух, слетавших в космос на "Бионе-М", отправятся на МКС
19 сентября, 14:26
Первым делом космонавты выполнили основную задачу внекорабельной деятельности – установили импульсный плазменный инжектор для эксперимента "Импульс" на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". После этого Рыжиков с Зубрицким перешли к дополнительным заданиям. Так, они очистили иллюминатор "Науки" и заменили на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников. Аппаратуру для этого эксперимента они установили во время их предыдущего выхода в открытый космос 16 октября.
Как рассказал ведущий инженер Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Максим Зайцев, в работе "Экрана-М" были обнаружены небольшие недочёты, поэтому космонавтам пришлось потратить какое-то время, чтобы их парировать, но Рыжиков с Зубрицким благополучно справились с задачей.
"Роскосмос" во время выхода сообщил, что идеальные структуры кристаллов были выращены в открытом космосе впервые в истории. Эксперимент необходим для создания сверхчистых пленок арсенида галлия - ключевого материала для производства солнечных батарей и микроэлектроники.
Также космонавты перенесли внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.
Это был уже третий выход в карьере Рыжикова, который совершает свой третий полёт на МКС, и второй у Зубрицкого, который попал в космос впервые.
Космический мусор - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Самарские ученые предложили "сдувать" космический мусор с орбиты
1 октября, 09:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
