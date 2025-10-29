Киркоров уже десять лет находится в базе сайта "Миротворец"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Во вторник офис генерального прокурора Украины сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение Киркорову. Народного артиста России, как утверждается, обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда в новые российские регионы якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины".
Вчера, 18:43
Киркорова внесли в базу в конце августа 2015 года за нарушение границы Украины и якобы незаконную коммерческую деятельность в Крыму, следует из данных ресурса.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
7 октября, 06:49