Киркоров уже десять лет находится в базе сайта "Миротворец" - РИА Новости, 29.10.2025
03:46 29.10.2025 (обновлено: 10:54 29.10.2025)
Киркоров уже десять лет находится в базе сайта "Миротворец"
Киркоров уже десять лет находится в базе сайта "Миротворец" - РИА Новости, 29.10.2025
Киркоров уже десять лет находится в базе сайта "Миротворец"
Народный артист России Филипп Киркоров уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные РИА Новости, 29.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Киркоров уже десять лет находится в базе сайта "Миротворец"

Киркорова внесли в базу сайта "Миротворец" в конце августа 2015 года

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Во вторник офис генерального прокурора Украины сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение Киркорову. Народного артиста России, как утверждается, обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда в новые российские регионы якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины".
Певец Филипп Киркоров
На Украине заочно предъявили обвинение Киркорову
Вчера, 18:43
Киркорова внесли в базу в конце августа 2015 года за нарушение границы Украины и якобы незаконную коммерческую деятельность в Крыму, следует из данных ресурса.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Сотрудники СБУ
СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы
7 октября, 06:49
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаФилипп КиркоровДунья МиятовичМария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныОБСЕВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
