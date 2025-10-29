Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден храм - РИА Новости, 29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 29.10.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден храм
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден храм - РИА Новости, 29.10.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден храм
Украинские военные атаковали дроном храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Волоконовском районе Белгородской области, налеты беспилотников также затронули еще РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
шебекино
грайворон
2025
белгородская область, шебекино, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден храм

ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали дроном храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Волоконовском районе Белгородской области, налеты беспилотников также затронули еще пять муниципалитетов региона, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Шесть муниципалитетов под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет… В селе Борисовка Волоконовского района дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы - повреждены паперть и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в Шебекинском округе в городе Шебекино, селах Максимовка, Безлюдовка, Новая Таволжанка и Белянка дроны повредили многоквартирный дом, пять частных домов, инфраструктурный объект, линию электропередачи промышленного предприятия, шесть легковых и один грузовой автомобили. В Грайворонском округе, как уточнил губернатор, в городе Грайворон, селах Гора-Подол и Головчино зафиксированы повреждения фасадов и заборов двух частных домовладений, навеса коммерческого объекта, фронтона частного дома и одного припаркованного автомобиля.
Гладков добавил, что в Белгородском районе в селах Бессоновка и Ясные Зори атаками затронуты сельскохозяйственное предприятие и социальный объект. В Ракитянском районе в селе Илёк-Кошары дрон выбил окна и посек фасад социального объекта. В Валуйском округе в селе Борки после атаки дрона загорелся частный дом, соседний дом также получил повреждения.
Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в селе Толоконное в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области
3 мая, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
