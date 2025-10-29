В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден храм

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали дроном храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Волоконовском районе Белгородской области, налеты беспилотников также затронули еще пять муниципалитетов региона, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.