В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден храм

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали дроном храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Волоконовском районе Белгородской области, налеты беспилотников также затронули еще пять муниципалитетов региона, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Шесть муниципалитетов под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет… В селе Борисовка Волоконовского района дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы - повреждены паперть и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в Шебекинском округе в городе Шебекино, селах Максимовка, Безлюдовка, Новая Таволжанка и Белянка дроны повредили многоквартирный дом, пять частных домов, инфраструктурный объект, линию электропередачи промышленного предприятия, шесть легковых и один грузовой автомобили. В Грайворонском округе, как уточнил губернатор, в городе Грайворон, селах Гора-Подол и Головчино зафиксированы повреждения фасадов и заборов двух частных домовладений, навеса коммерческого объекта, фронтона частного дома и одного припаркованного автомобиля.
Гладков добавил, что в Белгородском районе в селах Бессоновка и Ясные Зори атаками затронуты сельскохозяйственное предприятие и социальный объект. В Ракитянском районе в селе Илёк-Кошары дрон выбил окна и посек фасад социального объекта. В Валуйском округе в селе Борки после атаки дрона загорелся частный дом, соседний дом также получил повреждения.