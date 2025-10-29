Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о вспышке холеры на Гаити - РИА Новости, 29.10.2025
13:53 29.10.2025
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о вспышке холеры на Гаити
в мире
гаити
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
карибский бассейн
гаити
россия
карибский бассейн
в мире, гаити, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, карибский бассейн
В мире, Гаити, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Карибский бассейн
© Depositphotos.com / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке холеры на Гаити, в РФ эпидситуация остается стабильной, риск распространения заболевания отсутствует, сообщили журналистам в ведомстве.
Там уточнили, что на Гаити продолжается регистрация случаев холеры: с начала года выявлено более 5,3 тысячи случаев заболевания. Ситуацию усугубил ураган "Мелисса", обрушившийся в октябре на страны Карибского бассейна, в том числе на Гаити. Текущая вспышка холеры продолжается с 2022 года, случаи заболевания регистрируются ежегодно.
России эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Риск распространения заболевания отсутствует… Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику холеры.
Борьба с эпидемией холеры в Астрахани. Бактериологический анализ овощей и фруктов в городской лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Засекреченная эпидемия: как боролись со вспышкой холеры 1970 года
19 сентября, 19:40
 
В миреГаитиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКарибский бассейн
 
 
