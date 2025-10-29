Эксперт рассказал, как бороться с контрафактом в сфере халяль

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Индустрия халяль динамично развивается в России, одновременно растет число контрафакта в этой сфере, одной из действенных мер по борьбе с ним могла бы стать цифровая система прослеживаемости халяльной продукции, заявил РИА Новости генеральный директор международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.

« "Индустрия халяль динамично развивается в России . При этом хочу отдельно подчеркнуть, что объемы увеличиваются не только за счет мусульманского населения, но и за счет нового потребителя продукции халяль, который не является мусульманином. Дело в том, что многие покупатели видят в этом продукте продукт высокого качества", - сказал он в кулуарах первого съезда ассоциации "Национальный Союз производителей продукции и услуг "Халяль".

В то же время, добавил Газизов, по мере развития индустрии халяль в стране возникают и сопутствующие проблемы, которые связаны с ростом контрафакта. "К большому сожалению, возникают ситуации, когда недобропорядочные игроки - участники рынка, видя в первую очередь наживу в этой индустрии, пытаются заработать денег, но сами не соответствуют высоким критериям органов по сертификации продукции халяль", - заметил собеседник агентства.

Одним из путей решения проблемы, считает он, является "создание цифровой системы прослеживаемости продукции халяль".

"Организация цифровой системы прослеживаемости продукции халяль поможет потребителю приобрести качественный товар, не ошибиться при его покупке. Потенциальный покупатель, например, еще даже не доходя до кассы, мог бы через свой гаджет, через QR-код зайти, глядя на продукцию "Халяль", и увидеть срок ее изготовления, каким непосредственно органом она сертифицирована, и даже того из экспертов "Халяль", кто работал в той смене", - подчеркнул Газизов.