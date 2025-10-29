Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как бороться с контрафактом в сфере халяль - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/khalyal-2051610061.html
Эксперт рассказал, как бороться с контрафактом в сфере халяль
Эксперт рассказал, как бороться с контрафактом в сфере халяль - РИА Новости, 29.10.2025
Эксперт рассказал, как бороться с контрафактом в сфере халяль
Индустрия халяль динамично развивается в России, одновременно растет число контрафакта в этой сфере, одной из действенных мер по борьбе с ним могла бы стать... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:20:00+03:00
2025-10-29T18:20:00+03:00
россия
ислам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865506_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_27d4cd72fab195c9a96cb3e45d62ab15.jpg
https://ria.ru/20250517/rossiya-2017579096.html
https://ria.ru/20250912/gazizov-2041382726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865506_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a85f69880822b2eee7937cdb6aae8475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ислам
Россия, Ислам
Эксперт рассказал, как бороться с контрафактом в сфере халяль

Газизов: продукцию халяль в России надо оцифровать, чтобы избежать контрафакта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХаляльная продукция
Халяльная продукция - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Халяльная продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Индустрия халяль динамично развивается в России, одновременно растет число контрафакта в этой сфере, одной из действенных мер по борьбе с ним могла бы стать цифровая система прослеживаемости халяльной продукции, заявил РИА Новости генеральный директор международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
«
"Индустрия халяль динамично развивается в России. При этом хочу отдельно подчеркнуть, что объемы увеличиваются не только за счет мусульманского населения, но и за счет нового потребителя продукции халяль, который не является мусульманином. Дело в том, что многие покупатели видят в этом продукте продукт высокого качества", - сказал он в кулуарах первого съезда ассоциации "Национальный Союз производителей продукции и услуг "Халяль".
Верующие в Татарстане перед мечетью - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Татарстане назвали проблемы при сертификации продуктов "халяль"
17 мая, 16:29
В то же время, добавил Газизов, по мере развития индустрии халяль в стране возникают и сопутствующие проблемы, которые связаны с ростом контрафакта. "К большому сожалению, возникают ситуации, когда недобропорядочные игроки - участники рынка, видя в первую очередь наживу в этой индустрии, пытаются заработать денег, но сами не соответствуют высоким критериям органов по сертификации продукции халяль", - заметил собеседник агентства.
Одним из путей решения проблемы, считает он, является "создание цифровой системы прослеживаемости продукции халяль".
"Организация цифровой системы прослеживаемости продукции халяль поможет потребителю приобрести качественный товар, не ошибиться при его покупке. Потенциальный покупатель, например, еще даже не доходя до кассы, мог бы через свой гаджет, через QR-код зайти, глядя на продукцию "Халяль", и увидеть срок ее изготовления, каким непосредственно органом она сертифицирована, и даже того из экспертов "Халяль", кто работал в той смене", - подчеркнул Газизов.
"Я считаю, что это очень действенный шаг, который помог бы отсеять от прилавка недобросовестных игроков. Мы сейчас над этим работаем", - заключил он.
Айдар Газизов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Айдар Газизов: индустрия халяль активно развивается в России
12 сентября, 11:00
 
РоссияИслам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала