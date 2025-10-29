В Ташкенте показали последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна

ТАШКЕНТ, 29 окт - РИА Новости. Последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" посмотрели зрители в Русском доме в Ташкенте, сообщает в среду пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.
Двадцать шестого сентября главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"В Русском доме в Ташкенте состоялся показ фильма "Семь дней Петра Семёновича". Зрители увидели трогательную картину режиссёра Тиграна Кеосаяна о человеческих чувствах, памяти и достоинстве", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале представительства. Главный герой картины проживает семь дней в ожидании страшного диагноза, вспоминая прожитую жизнь и осознавая, что никогда не поздно — прощать, благодарить и любить. "Показ прошёл в тёплой и душевной атмосфере, собрав любителей современного российского кино", - добавили в пресс-службе.
Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года.
Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
