В Ташкенте показали последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна

ТАШКЕНТ, 29 окт - РИА Новости. Последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" посмотрели зрители в Русском доме в Ташкенте, сообщает в среду пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.