Швеция и Норвегия передали Украине скоростные катера
Военно-морские силы (ВМС) Украины получили от Швеции и Норвегии скоростные катера Combat Boat 90, говорится в сообщении ВМС. РИА Новости, 29.10.2025
Швеция и Норвегия передали Украине скоростные катера
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) Украины получили от Швеции и Норвегии скоростные катера Combat Boat 90, говорится в сообщении ВМС.
"Военно-морские силы Украины получили Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии. Такие катера уже находятся на вооружении нашего флота, и теперь их стало еще больше – сформирован полный дивизион на базе этой техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВМС Украины.
Combat Boat 90 – военный скоростной и маневренный бронированный десантный катер, разработанный шведской компанией Dockstavarvet, входящей в состав Saab. Стоимость одного катера составляет 2,62 миллиона долларов. Он способен развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч) на мелководных прибрежных водах. Катер вмещает 21 полностью экипированного бойца и до 4,5 тонн груза.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.