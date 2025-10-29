Рейтинг@Mail.ru
Швеция и Норвегия передали Украине скоростные катера - РИА Новости, 29.10.2025
13:58 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/katera-2051486905.html
Швеция и Норвегия передали Украине скоростные катера
в мире, украина, швеция, норвегия
ВМС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) Украины получили от Швеции и Норвегии скоростные катера Combat Boat 90, говорится в сообщении ВМС.
"Военно-морские силы Украины получили Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии. Такие катера уже находятся на вооружении нашего флота, и теперь их стало еще больше – сформирован полный дивизион на базе этой техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВМС Украины.
Combat Boat 90 – военный скоростной и маневренный бронированный десантный катер, разработанный шведской компанией Dockstavarvet, входящей в состав Saab. Стоимость одного катера составляет 2,62 миллиона долларов. Он способен развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч) на мелководных прибрежных водах. Катер вмещает 21 полностью экипированного бойца и до 4,5 тонн груза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Военная помощь Украине от Нидерландов всплыла на распродаже в интернете
26 октября, 06:23
 
В миреУкраинаШвецияНорвегия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
