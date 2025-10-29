Швеция и Норвегия передали Украине скоростные катера

«

"Военно-морские силы Украины получили Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии. Такие катера уже находятся на вооружении нашего флота, и теперь их стало еще больше – сформирован полный дивизион на базе этой техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВМС Украины.