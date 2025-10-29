Депутат Госдумы обратился к Такеру Карлсону

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил американскому журналисту Такеру Карлсону посетить Крым и через публикации о жизни крымчан донести до всего мира правду о полуострове.
"Во всем мире знают Такера Карлсона как независимого и объективного журналиста, говорящего правду независимо от того, насколько неудобной она может быть. Поэтому для жителей русского Крыма стало бы большой честью принять его на полуострове, чтобы пообщаться с ним воочию, глаза в глаза, и донести до всего мирового сообщества свою правду, а не искаженную западными конъюнктурщиками об их героической борьбе за право на самоопределение", - сказал Шеремет.
По его словам, Карлсон сделал достаточно важное и взвешенное заявление, которое стало холодным душем для западных пропагандистов.
"Думаю, ему бы следовало посетить российский полуостров и через серию материалов о жизни крымчан донести до всего мира правду. Крым открыт перед гостями, готовыми честно и объективно воспринимать и рассказывать о ситуации на полуострове", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
