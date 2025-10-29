Рейтинг@Mail.ru
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад - РИА Новости, 29.10.2025
23:16 29.10.2025
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад - РИА Новости, 29.10.2025
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад
Девушка, которая пять дней назад ушла из дома в городе Пикалево Ленинградской области, предположительно, под влиянием телефонных мошенников, найдена живой в... РИА Новости, 29.10.2025
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад

Ушедшая из дома в Пикалево девушка, вероятно, была под влиянием мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Девушка, которая пять дней назад ушла из дома в городе Пикалево Ленинградской области, предположительно, под влиянием телефонных мошенников, найдена живой в Карелии, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Как отмечается, после публикаций СМИ о жительнице Пикалево, которая 24 октября ушла из дома и перестала выходить на связь, городской главк СК РФ организовал доследственную проверку.
"Благодаря оперативным действиям следователей СК России и сотрудников ФСБ России и МВД России девушка обнаружена живой на территории Республики Карелии. Предварительно установлено, что она попала под воздействие телефонных мошенников", – говорится в сообщении.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
