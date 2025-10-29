https://ria.ru/20251029/karelija-2051666775.html
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад - РИА Новости, 29.10.2025
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад
Девушка, которая пять дней назад ушла из дома в городе Пикалево Ленинградской области, предположительно, под влиянием телефонных мошенников, найдена живой в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T23:16:00+03:00
2025-10-29T23:16:00+03:00
2025-10-29T23:16:00+03:00
происшествия
россия
пикалево
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
пикалево
республика карелия
Происшествия, Россия, Пикалево, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад
