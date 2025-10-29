В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Девушка, которая пять дней назад ушла из дома в городе Пикалево Ленинградской области, предположительно, под влиянием телефонных мошенников, найдена живой в Карелии, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.