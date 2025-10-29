Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке выявили фиктивную постановку на учет 31 иностранца - РИА Новости, 29.10.2025
06:22 29.10.2025
На Камчатке выявили фиктивную постановку на учет 31 иностранца
На Камчатке выявили фиктивную постановку на учет 31 иностранца
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
камчатка
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Камчатка
На Камчатке выявили фиктивную постановку на учет 31 иностранца

На Камчатке выявили фиктивную постановку на учет 31 иностранца в одной квартире

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Тридцать один иностранный гражданин был поставлен на фиктивный миграционный учет по адресу проживания 35-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"Неработающий 35-летний житель города Петропавловска-Камчатского в период с 26 сентября по 3 октября 2025 года осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации 31 иностранного гражданина, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, все иностранцы были зарегистрированы по адресу на улице Суворова в Петропавловске-Камчатском. "За фиктивную постановку злоумышленник получал ежемесячно денежные средства", - уточнили в УМВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Камчатка
 
 
