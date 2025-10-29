На Камчатке выявили фиктивную постановку на учет 31 иностранца

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Тридцать один иностранный гражданин был поставлен на фиктивный миграционный учет по адресу проживания 35-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

"Неработающий 35-летний житель города Петропавловска-Камчатского в период с 26 сентября по 3 октября 2025 года осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации 31 иностранного гражданина, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, все иностранцы были зарегистрированы по адресу на улице Суворова в Петропавловске-Камчатском. "За фиктивную постановку злоумышленник получал ежемесячно денежные средства", - уточнили в УМВД.