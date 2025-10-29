Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 29.10.2025 (обновлено: 02:21 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/kamchatka-2051352587.html
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале - РИА Новости, 29.10.2025
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале
Туристов, застрявших в пургу на машинах на Авачинском перевале на Камчатке, спасли, сообщил временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:17:00+03:00
2025-10-29T02:21:00+03:00
камчатка
сергей лебедев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992115_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_ae5764fff1e54528ffd116257055b02b.jpg
https://ria.ru/20250821/kirgizija-2036662638.html
https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046331763.html
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992115_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_911bf777571abed4bf44664ed3636084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, сергей лебедев, происшествия
Камчатка, Сергей Лебедев, Происшествия
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале

Застрявших в пургу на Авачинском перевале на Камчатке туристов спасли

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСкала "Верблюд" на Авачинском перевале
Скала Верблюд на Авачинском перевале - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Скала "Верблюд" на Авачинском перевале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Туристов, застрявших в пургу на машинах на Авачинском перевале на Камчатке, спасли, сообщил временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
Накануне Лебедев информировал, что четыре человека на трех автомобилях застряли в сильную пургу на Авачинском перевале, несмотря на предупреждения об ожидающемся мощном циклоне, спасатели выехали им на помощь.
Горы Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Киргизии спасли двух российских альпинистов, заблудившихся в горах
21 августа, 10:39
"Спасательная операция на Авачинском перевале завершена. Туристов спасли. Передали родственникам, а спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации", - написал Лебедев на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что участники спасательной операции будут поощрены.
По данным Лебедева, ночью в пургу и снег камчатские спасатели на снегоболотоходе "Кречет" не дошли всего 1,5 километра до туристов. Был сильный снег зарядами, отсутствие видимости и ветер. Спасатели пытались дойти пешком, но не получилось из-за низовой метели у подножья вулкана. В итоге они приняли решение переждать. Туристов нашли ранним утром среды.
Вид на Вилючинский вулкан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Камчатке трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана
4 октября, 09:42
 
КамчаткаСергей ЛебедевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала