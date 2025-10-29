https://ria.ru/20251029/kamchatka-2051352587.html
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале - РИА Новости, 29.10.2025
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале
Туристов, застрявших в пургу на машинах на Авачинском перевале на Камчатке, спасли, сообщил временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:17:00+03:00
2025-10-29T02:17:00+03:00
2025-10-29T02:21:00+03:00
камчатка
сергей лебедев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992115_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_ae5764fff1e54528ffd116257055b02b.jpg
https://ria.ru/20250821/kirgizija-2036662638.html
https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046331763.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992115_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_911bf777571abed4bf44664ed3636084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, сергей лебедев, происшествия
Камчатка, Сергей Лебедев, Происшествия
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале
Застрявших в пургу на Авачинском перевале на Камчатке туристов спасли
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Туристов, застрявших в пургу на машинах на Авачинском перевале на Камчатке, спасли, сообщил временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
Накануне Лебедев
информировал, что четыре человека на трех автомобилях застряли в сильную пургу на Авачинском перевале, несмотря на предупреждения об ожидающемся мощном циклоне, спасатели выехали им на помощь.
"Спасательная операция на Авачинском перевале завершена. Туристов спасли. Передали родственникам, а спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации", - написал Лебедев на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что участники спасательной операции будут поощрены.
По данным Лебедева, ночью в пургу и снег камчатские спасатели на снегоболотоходе "Кречет" не дошли всего 1,5 километра до туристов. Был сильный снег зарядами, отсутствие видимости и ветер. Спасатели пытались дойти пешком, но не получилось из-за низовой метели у подножья вулкана. В итоге они приняли решение переждать. Туристов нашли ранним утром среды.