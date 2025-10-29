Экс-министра в Ярославской области перевели под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Обвиняемого по делу о коррупции и наркотиках экс-министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева перевели из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Кировский районный суд Ярославля… изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - рассказала собеседница.
Об аресте Королева стало известно 9 января. В Ярославском областном суде сообщали журналистам, что директор департамента по эксплуатации ФКУ "Государственные технологии" Александр Королев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, позже она продлевалась.
По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность министра цифрового развития Ярославской области, в период с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.
Согласно карточке дела на сайте суда, в разделе "перечень статей" появилась еще одна - часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о приобретении и хранении наркотиков.
По данным на сайте правительства Ярославской области, в 2023 году Александр Анатольевич Королев, 1983 года рождения, был назначен на должность директора департамента информатизации и связи региона, позже департамент стал министерством. Второго сентября 2024 года губернатор Михаил Евраев сообщил об уходе Королева с поста в связи с переходом на новую должность в другом регионе.
