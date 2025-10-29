Рейтинг@Mail.ru
16:37 29.10.2025 (обновлено: 16:38 29.10.2025)
Экс-министра в Ярославской области перевели под домашний арест
Экс-министра в Ярославской области перевели под домашний арест
Обвиняемого по делу о коррупции и наркотиках экс-министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева перевели из СИЗО под домашний арест,... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия, ярославская область, россия, ярославль, александр король, михаил евраев, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославская область, Россия, Ярославль, Александр Король, Михаил Евраев, Ярославский областной суд
Экс-министра в Ярославской области перевели под домашний арест

Экс-министра цифрового развития Ярославской области перевели под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Обвиняемого по делу о коррупции и наркотиках экс-министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева перевели из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Кировский районный суд Ярославля… изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - рассказала собеседница.
Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест по новому делу
10 октября, 16:22
По ее словам, суд был еще летом, но официально об этом не сообщалось. На данный момент срок домашнего ареста продлен до 20 ноября. Козлова добавила, что Королев обвиняется по части 6 статьи 290, части 1 статьи 228 УК РФ.
Об аресте Королева стало известно 9 января. В Ярославском областном суде сообщали журналистам, что директор департамента по эксплуатации ФКУ "Государственные технологии" Александр Королев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, позже она продлевалась.
По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность министра цифрового развития Ярославской области, в период с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.
Согласно карточке дела на сайте суда, в разделе "перечень статей" появилась еще одна - часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о приобретении и хранении наркотиков.
По данным на сайте правительства Ярославской области, в 2023 году Александр Анатольевич Королев, 1983 года рождения, был назначен на должность директора департамента информатизации и связи региона, позже департамент стал министерством. Второго сентября 2024 года губернатор Михаил Евраев сообщил об уходе Королева с поста в связи с переходом на новую должность в другом регионе.
Максим Паршин во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину
28 октября, 13:07
 
ПроисшествияЯрославская областьРоссияЯрославльАлександр КорольМихаил ЕвраевЯрославский областной суд
 
 
