Экс-министра в Ярославской области перевели под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Обвиняемого по делу о коррупции и наркотиках экс-министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева перевели из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Согласно карточке дела на сайте суда, в разделе "перечень статей" появилась еще одна - часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о приобретении и хранении наркотиков.