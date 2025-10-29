Ямайку объявили зоной бедствия из-за урагана "Мелисса"

Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник и привел к наводнениям и разрушениям на острове. По мере продвижения через территорию страны циклон ослаб до четвертой категории, однако по-прежнему сопровождается ветрами до 230 километров в час и наносит значительные разрушения. По данным минздрава Ямайки, в результате стихии погибли по меньшей мере три человека. Международная служба NetBlocks сообщила, что уровень интернет-подключения на острове снизился до 42%.