Ямайку объявили зоной бедствия из-за урагана "Мелисса"

МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил всю страну зоной бедствия в связи с прохождением урагана "Мелисса", сообщила канцелярия главы правительства.
"Мы действовали на опережение, объявив зону угрозы, когда система приближалась к Ямайке. Ураган “Мелисса”, беспрецедентная система пятой категории, сейчас продвигается через остров. Это требует нового законодательного положения в рамках Закона об управлении рисками стихийных бедствий. Точно так же мы должны продолжать проактивно поддерживать стабильность, защищать потребителей и предотвращать любые случаи эксплуатации в то время, когда граждане запасаются едой, водой и другими припасами", - говорится в сообщении офиса премьера на странице в Facebook*.
Согласно сообщению, правительство одновременно приняло постановление об объявлении Ямайки зоной бедствия и продлило действие распоряжения о предотвращении завышения цен. По словам премьера, постановления дают правительству "инструменты для управления ответом на ураган "Мелисса".
Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник и привел к наводнениям и разрушениям на острове. По мере продвижения через территорию страны циклон ослаб до четвертой категории, однако по-прежнему сопровождается ветрами до 230 километров в час и наносит значительные разрушения. По данным минздрава Ямайки, в результате стихии погибли по меньшей мере три человека. Международная служба NetBlocks сообщила, что уровень интернет-подключения на острове снизился до 42%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.