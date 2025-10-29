В Гааге избиратели активно голосуют на выборах в парламент Нидерландов

ГААГА, 29 окт - РИА Новости. Избиратели в Гааге активно идут голосовать с утра на внеочередных выборах в парламент Нидерландов, на одном из центральных участков за два часа уже проголосовали 260 человек, передает корреспондент РИА Новости.

Избирательные участки для голосования открылись в Нидерландах в среду в 07.30 утра (09.30 мск). Исключением стали мобильные участки в местах большого скопления людей: они начали работу раньше.

На участках в центре Гааги царит оживленная атмосфера: избиратели активно приходят на них, чтобы определить будущее нового правительства на следующие четыре года.

В Гааге избирательные участки можно встретить в необычных локациях, среди которых музеи, театры, концертные залы и кафе.

На одном из участков, который расположен в здании муниципальной археологической службы города, ни одна из кабинок для голосования не остается свободной на долгое время: один за другим приходят избиратели.

"К 09:30 (к 11.30), то есть за два часа голосования, на нашем участке проголосовали уже 260 человек", - сообщил РИА Новости председатель участка.

На другом участке, который находится в уютной кофейне в центре города, можно наблюдать выстроившуюся у входа очередь из желающих проголосовать.

Всего для голосования на парламентских выборах в стране организованы более 9 тысяч избирательных участков. Они завершат работу в 21.00 вечера (23.00 мск), после чего начнется подсчет голосов.

На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в парламенте. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.