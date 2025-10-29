Рейтинг@Mail.ru
В Гааге избиратели активно голосуют на выборах в парламент Нидерландов - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/izbirateli-2051444160.html
В Гааге избиратели активно голосуют на выборах в парламент Нидерландов
В Гааге избиратели активно голосуют на выборах в парламент Нидерландов - РИА Новости, 29.10.2025
В Гааге избиратели активно голосуют на выборах в парламент Нидерландов
Избиратели в Гааге активно идут голосовать с утра на внеочередных выборах в парламент Нидерландов, на одном из центральных участков за два часа уже... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:27:00+03:00
2025-10-29T12:27:00+03:00
в мире
нидерланды
гаага
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg
https://ria.ru/20251026/niderlandy-2050748526.html
нидерланды
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba00460ff5a613c462745f7e1b86ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, гаага, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Гаага, Герт Вилдерс
В Гааге избиратели активно голосуют на выборах в парламент Нидерландов

В Гааге на выборах в парламент Нидерландов за два часа проголосовали 260 человек

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 29 окт - РИА Новости. Избиратели в Гааге активно идут голосовать с утра на внеочередных выборах в парламент Нидерландов, на одном из центральных участков за два часа уже проголосовали 260 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки для голосования открылись в Нидерландах в среду в 07.30 утра (09.30 мск). Исключением стали мобильные участки в местах большого скопления людей: они начали работу раньше.
На участках в центре Гааги царит оживленная атмосфера: избиратели активно приходят на них, чтобы определить будущее нового правительства на следующие четыре года.
В Гааге избирательные участки можно встретить в необычных локациях, среди которых музеи, театры, концертные залы и кафе.
На одном из участков, который расположен в здании муниципальной археологической службы города, ни одна из кабинок для голосования не остается свободной на долгое время: один за другим приходят избиратели.
"К 09:30 (к 11.30), то есть за два часа голосования, на нашем участке проголосовали уже 260 человек", - сообщил РИА Новости председатель участка.
На другом участке, который находится в уютной кофейне в центре города, можно наблюдать выстроившуюся у входа очередь из желающих проголосовать.
Всего для голосования на парламентских выборах в стране организованы более 9 тысяч избирательных участков. Они завершат работу в 21.00 вечера (23.00 мск), после чего начнется подсчет голосов.
На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в парламенте. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.
Согласно различным опросам, фаворитами гонки являются крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA), "Демократы 66" (D66), "Христианско-демократический призыв" (CDA) и Народная партия за свободу и демократию (VVD).
Амстердам - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лидера правящей партии Нидерландов увезли в безопасное место из-за угроз
26 октября, 17:42
 
В миреНидерландыГаагаГерт Вилдерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала