Италия призвала соотечественников покинуть Мали

РИМ, 29 окт – РИА Новости. Италия призывает соотечественников покинуть Мали из-за блокирования террористами поставок топлива, рекомендует воздержаться от поездок в африканскую страну, говорится в заявлении итальянского МИД.
«
"После того как террористические группировки стали активно и все чаще блокировать поставки топлива на всех дорогах в Мали, по всей стране наблюдается серьезный дефицит топлива, что существенно влияет на электроснабжение и потенциально может привести к еще большему ухудшению ситуации с безопасностью, в том числе в столице Бамако", - говорится в сообщении.
МИД рекомендует воздержаться от поездок в Мали в связи с напряженностью, связанной с этими проблемами. "Гражданам Италии, уже находящимся в Мали, рекомендуется как можно скорее покинуть страну и подтвердить свое присутствие в посольстве в Бамако и на кризисных порталах МИД Италии", - сообщило ведомство.
Накануне посольство США в Мали призвало американцев немедленно покинуть африканскую страну, пояснив это нехваткой топлива и угрозой вооруженного конфликта.
Группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (связана с "Аль-Каидой"*) 3 сентября объявила о намерении отрезать пути поставки топлива в Мали, после чего в течение двух недель по всей стране в результате засад было уничтожено более 100 цистерн с топливом.
* Запрещенная в России террористическая группировка