Дмитриев рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере ИИ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Революция искусственного интеллекта в мире идет, Россия активно вносит вклад в этот процесс, в том числе через сотрудничество с Китаем, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.