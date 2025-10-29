Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025

Дмитриев рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере ИИ
15:21 29.10.2025
Дмитриев рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере ИИ
Революция искусственного интеллекта в мире идет, Россия активно вносит вклад в этот процесс, в том числе через сотрудничество с Китаем, заявил специальный... РИА Новости, 29.10.2025
технологии, россия, китай, саудовская аравия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Искусственный интеллект (ИИ)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Революция искусственного интеллекта в мире идет, Россия активно вносит вклад в этот процесс, в том числе через сотрудничество с Китаем, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Мы довольно плотно сотрудничали с Китаем в сфере ИИ, и есть пространство для дальнейшего сотрудничества. У нас множество собственных ИИ проектов, и если вы сейчас посмотрите на обитателей Силиконовой долины - это выходцы из России", - сказал он в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.
"ИИ-революция идет, и всегда лучше сотрудничать. Мы делаем все, чтобы Россия вносила свой активный вклад в мировую инфраструктуру", - подчеркнул Дмитриев.
