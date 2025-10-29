https://ria.ru/20251029/ii-revolyutsiya-2051521764.html
Дмитриев рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере ИИ
Дмитриев рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере ИИ - РИА Новости, 29.10.2025
Дмитриев рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере ИИ
Революция искусственного интеллекта в мире идет, Россия активно вносит вклад в этот процесс, в том числе через сотрудничество с Китаем, заявил специальный... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:21:00+03:00
2025-10-29T15:21:00+03:00
2025-10-29T15:21:00+03:00
технологии
россия
китай
саудовская аравия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20250426/ii-2013543232.html
россия
китай
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай, саудовская аравия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Искусственный интеллект (ИИ)
Дмитриев рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере ИИ
Дмитриев заявил, что ИИ-революция в мире идет и Россия активно участвует в ней