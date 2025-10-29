Рейтинг@Mail.ru
В МИД ответили на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира" - РИА Новости, 30.10.2025
23:15 29.10.2025 (обновлено: 00:00 30.10.2025)
В МИД ответили на угрозы Бельгии "стереть Москву с карты мира"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией, заявил РБК заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
"Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать", — сказал он.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Поговорить с Россией". На Западе раскрыли катастрофическую ошибку Европы
Вчера, 15:36
Замглавы МИД отметил, что европейские дипломаты не выражали озабоченность по поводу испытаний "Буревестника" и "Посейдона", но верно поняли сигнал, направленный Россией.
«
"По сигналу профессионалы поняли, что у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности", — констатировал Грушко.
Накануне посольство России в Брюсселе отреагировало на заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипмиссия сочла эти высказывания совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными ввергнуть его в новую войну.
Подводный аппарат Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медведев поздравил "всех друзей России" с испытанием "Посейдона"
Вчера, 22:03
 
