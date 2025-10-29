Рейтинг@Mail.ru
"Грокипедия" более подробно изложила позицию России по "Северным потокам" - РИА Новости, 29.10.2025
07:08 29.10.2025
"Грокипедия" более подробно изложила позицию России по "Северным потокам"
"Грокипедия" более подробно изложила позицию России по "Северным потокам" - РИА Новости, 29.10.2025
"Грокипедия" более подробно изложила позицию России по "Северным потокам"
Искусственно-интеллектуальная энциклопедия компании xAI миллиардера Илона Маска "Грокипедия" в статье о терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
россия
сша
великобритания
дмитрий песков
сеймур херш
владимир путин
wikipedia
россия
сша
великобритания
в мире, россия, сша, великобритания, дмитрий песков, сеймур херш, владимир путин, wikipedia, нато, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Великобритания, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, Владимир Путин, Wikipedia, НАТО, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2

"Грокипедия" более подробно изложила позицию России по "Северным потокам"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Искусственно-интеллектуальная энциклопедия компании xAI миллиардера Илона Маска "Грокипедия" в статье о терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году более подробно излагает официальную позицию России, чем соответствующий материал на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия", следует из анализа, проведенного РИА Новости.
Разница между материалами особенно заметна в разделе о международной реакции. "Грокипедия" передаёт позицию России как цельную и логично выстроенную, объединяя детали, которых нет в статье "Википедии".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира
04:03
В материале подчёркивается, что у Москвы не было мотива взрывать собственные газопроводы: поставки можно было просто приостановить, и Россия это уже частично сделала. Далее приводятся заявления президента Владимира Путина и других официальных лиц, которые обвиняют в диверсии США и Великобританию, считая, что их целью было подорвать энергетическое сотрудничество Европы с Россией.
"Википедия", напротив, описывает первые комментарии Москвы куда сдержаннее. Там упоминается, что Кремль не исключал версии диверсии, а пресс-секретарь Дмитрий Песков призывал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Отдельно цитируется заявление Путина, назвавшего случившееся "беспрецедентным актом международного терроризма".
Аналогичный подход заметен и в разделе, посвящённом обвинениям против США. После ссылки на расследование журналиста Сеймура Херша "Грокипедия" излагает российскую позицию: подрыв стал частью стратегии Вашингтона и НАТО, направленной на то, чтобы сделать Европу зависимой от американского сжиженного газа.
Там же упоминается, что Дмитрий Песков называл обвинения против России экономически нелогичными, а глава МИД Сергей Лавров говорил о "англосаксонских интересах", подразумевая роль Великобритании.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Грокипедия" учитывает исторические предпосылки начала СВО
Вчера, 07:56
В "Википедии" же эти сведения подаются фрагментарно и сопровождаются комментариями западных СМИ, включая Deutsche Welle, где приводятся собственные интерпретации и оценки событий, отличные от российской позиции.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Грокипедия" опровергла данные о терактах на "Северных потоках"
03:20
 
В миреРоссияСШАВеликобританияДмитрий ПесковСеймур ХершВладимир ПутинWikipediaНАТОГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
