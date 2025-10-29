"Грокипедия" более подробно изложила позицию России по "Северным потокам"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Искусственно-интеллектуальная энциклопедия компании xAI миллиардера Илона Маска "Грокипедия" в статье о терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году более подробно излагает официальную позицию России, чем соответствующий материал на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия", следует из анализа, проведенного РИА Новости.