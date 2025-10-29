Рейтинг@Mail.ru
03:20 29.10.2025 (обновлено: 07:03 29.10.2025)
"Грокипедия" опровергла данные о терактах на "Северных потоках"
"Грокипедия" опровергла данные о терактах на "Северных потоках"
"Грокипедия" опровергла данные о терактах на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разработанная компанией xAI Илона Маска искусственно-интеллектуальная энциклопедия "Грокипедия" в статье о терактах на газопроводах "Северный поток" подвергает сомнению достоверность западных публикаций, появившихся после диверсии, назвав их политически мотивированными, выяснило агентство РИА Новости.
Во вторник компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию". По состоянию на 5.00 мск ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.
"Инцидент показал уязвимость энергетической инфраструктуры и вызвал споры о достоверности расследований, где часто преуменьшалась версия, не обвиняющая Россию, в пользу политически удобных трактовок", - говорится в тексте.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
