Грабитель в Китае заказал свою курьерскую доставку в дом жертвы

ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Грабитель в КНР спрятался в деревянном ящике и воспользовался услугами компании по доставке, чтобы незаметно проникнуть в дом, пишет газета South China Morning Post.
Инцидент произошел в октябре в провинции Хунань, расположенной в центральной части Китая. Мужчина 46 лет по фамилии Чжао спрятался в деревянном ящике и нанял курьера, чтобы тот доставил ящик в один из коридоров жилого дома. По задумке мужчины, это должно было помочь ему скрыться от камер видеонаблюдения.
Как пишет газета, оказавшись внутри дома, Чжао выбрался из ящика и последовал за возвращающейся в свою квартиру женщиной.
"Он заставил её открыть сейф и похитил золотые изделия общим весом 230 граммов на сумму более 200 тысяч юаней по текущим рыночным ценам (более 28 тысяч долларов - ред.) и 2 тысячи юаней наличными (около 280 долларов - ред.)", - говорится в тексте.
Чтобы женщина не вызвала полицию, Чжао заставил ее принять снотворное, отмечается в статье. После того, как она потеряла сознание, грабитель потратил около четырёх часов на уборку квартиры, чтобы уничтожить улики, прежде чем вновь спрятаться в деревянном ящике и вызвать другую службу доставки.
После того, как женщина пришла в сознание через несколько часов, она немедленно обратилась в полицию. Началось масштабное расследование, в котором приняли участие более 50 сотрудников полиции, изучавших записи видеонаблюдения и опрашивавших свидетелей, но поначалу никаких зацепок не было. Однако спустя почти 10 дней полиция арестовала Чжао, украденное золото было возвращено владелице.
"Чжао отметил, что его тактика троянского коня была вдохновлена телевизионными драмами, и признался, что был удивлен тем, как быстро полиции удалось его найти", - пишет газета.
