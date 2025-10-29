Грабитель в Китае заказал свою курьерскую доставку в дом жертвы

ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Грабитель в КНР спрятался в деревянном ящике и воспользовался услугами компании по доставке, чтобы незаметно проникнуть в дом, пишет газета Грабитель в КНР спрятался в деревянном ящике и воспользовался услугами компании по доставке, чтобы незаметно проникнуть в дом, пишет газета South China Morning Post

Инцидент произошел в октябре в провинции Хунань , расположенной в центральной части Китая . Мужчина 46 лет по фамилии Чжао спрятался в деревянном ящике и нанял курьера, чтобы тот доставил ящик в один из коридоров жилого дома. По задумке мужчины, это должно было помочь ему скрыться от камер видеонаблюдения.

Как пишет газета, оказавшись внутри дома, Чжао выбрался из ящика и последовал за возвращающейся в свою квартиру женщиной.

« "Он заставил её открыть сейф и похитил золотые изделия общим весом 230 граммов на сумму более 200 тысяч юаней по текущим рыночным ценам (более 28 тысяч долларов - ред.) и 2 тысячи юаней наличными (около 280 долларов - ред.)", - говорится в тексте.

Чтобы женщина не вызвала полицию, Чжао заставил ее принять снотворное, отмечается в статье. После того, как она потеряла сознание, грабитель потратил около четырёх часов на уборку квартиры, чтобы уничтожить улики, прежде чем вновь спрятаться в деревянном ящике и вызвать другую службу доставки.

После того, как женщина пришла в сознание через несколько часов, она немедленно обратилась в полицию. Началось масштабное расследование, в котором приняли участие более 50 сотрудников полиции, изучавших записи видеонаблюдения и опрашивавших свидетелей, но поначалу никаких зацепок не было. Однако спустя почти 10 дней полиция арестовала Чжао, украденное золото было возвращено владелице.