В Госдуме предложили ограничить бюрократическую нагрузку на учителей
В Госдуме предложили ограничить бюрократическую нагрузку на учителей
В Госдуме предложили ограничить бюрократическую нагрузку на учителей
Чернышов предложил ограничить бюрократическую нагрузку на учителей
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением законодательно ограничить бюрократическую нагрузку на учителей до 10% рабочего времени, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", закрепив в них норму, согласно которой не более 10% рабочего времени педагогического работника может быть затрачено на выполнение бюрократических задач (составление отчётов, справок, заполнение форм и иной документации, не связанной напрямую с образовательным процессом)", - сказано в документе.
Также предлагается разработать и утвердить методические рекомендации и перечень обязательной документации, подлежащей ведению педагогическими работниками, с прямым указанием на необходимость соблюдения указанного временного лимита и провести аудит и цифровизацию системы отчётности, чтобы перевести максимальный объем данных в автоматизированный и реестровый формат.
По мнению вице-спикера Госдумы
, данные меры позволят вернуть учителю время для непосредственной работы с учениками, повысить качество образовательного процесса, снизить уровень профессионального выгорания.