04:54 29.10.2025
В Госдуме предложили ограничить бюрократическую нагрузку на учителей
В Госдуме предложили ограничить бюрократическую нагрузку на учителей
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники в учебном классе
Первоклассники в учебном классе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Первоклассники в учебном классе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением законодательно ограничить бюрократическую нагрузку на учителей до 10% рабочего времени, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", закрепив в них норму, согласно которой не более 10% рабочего времени педагогического работника может быть затрачено на выполнение бюрократических задач (составление отчётов, справок, заполнение форм и иной документации, не связанной напрямую с образовательным процессом)", - сказано в документе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
