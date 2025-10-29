Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об увеличении компенсации за детский сад - РИА Новости, 29.10.2025
00:08 29.10.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении компенсации за детский сад
В Госдуму внесут проект об увеличении компенсации за детский сад - РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении компенсации за детский сад
В Госдуму внесут проект об увеличении компенсации за детский сад

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкЧастный детский сад
Частный детский сад - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Частный детский сад . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается увеличить минимальный размер компенсации родительской платы за детский сад, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, а также Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Проект федерального закона разработан с целью увеличения минимального размера компенсации, предоставляемой родителям (законным представителям) в рамках материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно инициативе, минимальный размер компенсации предлагается увеличить на 20 процентных пунктов: с 20% до 40% - за первого ребёнка, с 50% до 70% - за второго ребёнка и с 70% до 90% - за третьего и последующих детей.
Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, обеспечить равный доступ к дошкольному образованию и укрепить демографическую политику государства.
"За последние годы плата за детские сады выросла, а компенсация осталась прежней. Это несправедливо по отношению к родителям, особенно к многодетным. Мы предлагаем восстановить баланс между затратами семьи и участием государства", - сказал Гусев РИА Новости.
