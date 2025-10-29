https://ria.ru/20251029/gorod-2051632803.html
"Заполонить город". СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске
Украинские военные в Красноармейске находятся в критическом положении, пишет New York Times на фоне окружения ВСУ российскими бойцами в городе. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
украина
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
красноармейск
украина
донецкая народная республика
россия
NYT: ситуация с ВСУ в Красноармейске становится все более критической