"Заполонить город". СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/gorod-2051632803.html
"Заполонить город". СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске
Украинские военные в Красноармейске находятся в критическом положении, пишет New York Times на фоне окружения ВСУ российскими бойцами в городе. РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
украина
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050929065_0:180:3102:1925_1920x0_80_0_0_a842616b8cd0584e333b181c5767968d.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051598234.html
https://ria.ru/20251029/zelenskiy-2051568671.html
красноармейск
украина
донецкая народная республика
россия
"Заполонить город". СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске

NYT: ситуация с ВСУ в Красноармейске становится все более критической

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские военные в Красноармейске находятся в критическом положении, пишет New York Times на фоне окружения ВСУ российскими бойцами в городе.
"Ситуация очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена. Они все больше и больше продолжают наращивать свое присутствие, стараясь полностью заполонить город своими силами", — рассказал газете украинский оператор дронов по имени Денис.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Зима будет последней". В Британии выступили с предупреждением об Украине
Вчера, 17:57
Он добавил, что российские военнослужащие активно продвигаются вглубь города, вступая в перестрелки с украинскими солдатами, когда те пытаются защитить свои позиции.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце. По последним данным Минобороны, за сутки в боях за Красноармейск уничтожены более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.
Этот город — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Заголовок открываемого материала