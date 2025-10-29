Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что намерен подать заявление в суд на американскую газету The Washington Post за использование ошибочно приписанных ему цитат.

"Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления — так и не исправили", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х

Как пояснил глава РФПИ , ранее газета исправила цитаты, которые были ложно ему приписаны, однако корреспондент издания в материале, опубликованном в понедельник, вновь исказила его цитату.

"Пора снова исправить, снова извиниться и наконец-то освоить урок", — добавил он.