Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post - РИА Новости, 29.10.2025
02:42 29.10.2025 (обновлено: 11:30 29.10.2025)
Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 29.10.2025
россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире, the washington post
Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, The Washington Post
Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что намерен подать заявление в суд на американскую газету The Washington Post за использование ошибочно приписанных ему цитат.
"Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления — так и не исправили", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
26 октября, 16:48
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
26 октября, 16:48
Как пояснил глава РФПИ, ранее газета исправила цитаты, которые были ложно ему приписаны, однако корреспондент издания в материале, опубликованном в понедельник, вновь исказила его цитату.
"Пора снова исправить, снова извиниться и наконец-то освоить урок", — добавил он.
Дмитриев 18 октября призвал американскую газету The Washington Post извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также начать внутреннее расследование. В своей статье издание приписало Дмитриеву цитату: "Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл", однако это был репост из другого Telegram-канала.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях "Буревестника"
26 октября, 16:21
 
РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреThe Washington Post
 
 
