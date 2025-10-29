https://ria.ru/20251029/glava-2051354031.html
Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post
Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post - РИА Новости, 29.10.2025
Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами
россия
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что намерен подать заявление в суд на американскую газету The Washington Post за использование ошибочно приписанных ему цитат.
"Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления — так и не исправили", — написал Дмитриев
на своей странице в соцсети Х
.
Как пояснил глава РФПИ
, ранее газета исправила цитаты, которые были ложно ему приписаны, однако корреспондент издания в материале, опубликованном в понедельник, вновь исказила его цитату.
"Пора снова исправить, снова извиниться и наконец-то освоить урок", — добавил он.
Дмитриев 18 октября призвал американскую газету The Washington Post извиниться за ошибочно приписанную ему цитату, а также начать внутреннее расследование. В своей статье издание приписало Дмитриеву цитату: "Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл", однако это был репост из другого Telegram-канала.