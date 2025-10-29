https://ria.ru/20251029/gibel-2051440348.html
ЦАХАЛ сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели военнослужащего на юге сектора Газа в результате нарушения режима прекращения огня со стороны палестинских... РИА Новости, 29.10.2025
ЦАХАЛ сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели военнослужащего на юге сектора Газа в результате нарушения режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов и опубликовала его имя.
"Старший сержант резерва Йона Эфраим Фельдбаум из Зайт Раанан, боец дивизии "Газа", погиб в бою на юге сектора Газа в возрасте 37 лет", - говорится в сообщении на сайте ЦАХАЛ.
По информации гостелерадиокомпании Kan, военнослужащий погиб в результате прицельного огня по инженерной машине, в которой он находился. Инцидент произошел в районе Рафаха
. Ранее в октябре, но уже после вступления в силу режима прекращения огня, в этом же районе в результате обстрела погибли еще двое израильских военнослужащих.
Во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху
обвинил палестинское движение ХАМАС
в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Израилю
часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.
Израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики ХАМАС также обстреляли израильских военных в секторе Газа, а те открыли ответный огонь.
Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что после консультаций с военными премьер распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа.